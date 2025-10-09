  • Aiello del Friuli
giovedì 9 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Centrodestra, accordo sui candidati delle regionali. Fvg in stand-by
Aggressione all’ospedale di Latisana: infermiere prese per i capelli e colpite...
Tragedia del Vajont, 62 anni dopo. L’Europa ricorda il disastro a...
Mortale di Precenicco, parla il testimone: “Ho sentito un forte botto”
Galleria FARè omaggia l’artista Alberto Zorzini con una mostra collettiva
In FVG nasce Alpen Rotor, nuova realtà per il trasporto aereo...
Confcommercio Fimaa Udine: focus sul post Superbonus
Diciassettenne investita a Precenicco: morta sul colpo
Giorgetti “Uso accorto delle risorse per fronteggiare shock negativi”
Confindustria Energia, Brusco “Autonomia strategica Ue tema prioritario”
Politica

Centrodestra, accordo sui candidati delle regionali. Fvg in stand-by

Massimiliano Fedriga spera ancora nel terzo mandato in attesa della sentenza della Corte Costituzionale sulla legge del Trentino
Daniele Micheluz
Autore: Daniele Micheluz

Nel vertice di maggiorana nazionale del centrodestra ieri sera è stato trovato l'accordo per le prossime regionali. I candidati saranno Edmondo Cirielli in Campania, Luigi Lobuono in Puglia e Alberto Stefani in Veneto. Si è discusso anche di Lombardia, con un accordo sul candidato che andrà al partito con più voti in quella regione alle precedenti elezioni. Non si è discusso del Friuli Venezia Giulia, dove Massimiliano Fedriga spera ancora nel terzo mandato in attesa della sentenza della Corte Costituzionale sulla legge del Trentino

