Centrodestra, accordo sui candidati delle regionali. Fvg in stand-by

Nel vertice di maggiorana nazionale del centrodestra ieri sera è stato trovato l’accordo per le prossime regionali. I candidati saranno Edmondo Cirielli in Campania, Luigi Lobuono in Puglia e Alberto Stefani in Veneto. Si è discusso anche di Lombardia, con un accordo sul candidato che andrà al partito con più voti in quella regione alle precedenti elezioni. Non si è discusso del Friuli Venezia Giulia, dove Massimiliano Fedriga spera ancora nel terzo mandato in attesa della sentenza della Corte Costituzionale sulla legge del Trentino