Dalla Cgil un forte no alla autonomia differenziata

20 piccole repubbliche con i forti che diventeranno ancora più forte e i deboli ancora più deboli. La Cgil ribadisce un forte no alla legge sull'autonomia differenziata varata dal governo Meloni e chiede un impegno a tutti ad aderire al referendum per abrogare la riforma scritta dal ministro Calderoli. Il concetto è stato ribadito con forza alla Festa regionale di Liberetà che si è svolta a Opicina con relativa tavola rotonda a cui hanno preso parte segretario regionale dello Spi Renato Bressan il segretario della Cgil Fvg Michele Piga, Salvatore Spitaleri, componente della Commissione paritetica Stato-Regione, Lorenzo Mazzoli, della segreteria nazionale Spi e gli studenti universitari Morgan Baliviera ed Emma Graziani. Il motivo principale del no all'autonomia differenziata, secondo Spitaleri, è legato a un trasferimento di funzioni fuori controllo e senza limiti con il rischio della reintroduzione delle gabbie salariali, segno che si punta a diritti differenti, non a livelli essenziali garantiti a tutti. Piga invece ha ricordato che bisogna convincere ancora un 16% a votare contro questa legge nel referendum visto che già il 34% degli italiani è contrario.