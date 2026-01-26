Ciriani: “Al lavoro per portare la premier in Friuli a maggio”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Faremo di tutto perché i massimi vertici delle istituzioni vengano a rendere omaggio al Friuli nel cinquantennale del terremoto”. “Ho già accennato alla premier Giorgia Meloni questa possibilità. Stiamo valutando le agende, perché il calendario degli appuntamenti internazionali della premier, soprattutto a maggio, è molto fitto”.

La presenza delle massime cariche dello Stato in Friuli per il cinquantennale del terremoto non è un capitolo chiuso. Lo ha fatto capire questa mattina il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a margine della giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini che si è celebrata a Buja.