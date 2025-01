GUARDA IL VIDEO Lotta all’immigrazione clandestina, più trasparenza delle Ong e nuovi accordi con i Paesi di provenienza per fermare i flussi immigratori illegali, che toccano l’Europa e il Friuli Venezia Giulia. A chiederlo è l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Alessandro Ciriani, intervenuto in aula a Strasburgo. Per Ciriani, dopo quello tra Ue e Serbia, servono a altri patti di alleanza e più controlli.