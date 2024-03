Il cuore a Pordenone ma la testa già in Europa. Alessandro Ciriani ha dato il via alla sua campagna elettorale in Fiera a Pordenone. Il sindaco ha chiamato a raccolta il partito, Fratelli d’Italia, e amici mettendo nel mirino le elezioni dell’8 e 9 giugno con le idee chiare. Al suo fianco la moglie Silvia, il fratello, il ministro Luca Ciriani, e almeno 800 persone presenti in sala. Per il partito di Giorgia Meloni è lui l’uomo giusto per volare Strasburgo e Bruxelles. GUARDA IL VIDEO