Cisint e Ciriani, dimissioni da primi cittadini ma restano in giunta

Fuori dalla porta, dento dalla finestra. Alessandro Ciriani, da poco eletto al Parlamento Europeo nella fila di Fratelli d’Italia, si è dimesso dalla carica di sindaco. Ma il suo non è un addio alla città visto che, come aveva ribadito fin dalla campagna elettorale, resterà in giunta con un ruolo da assessore esterno, con molta probabilità una delega legata alle Grandi opere visto i cantieri in città che superano i cento milioni di euro. Tra una ventina di giorni – il tempo tecnico previsto dalle dimissioni al decadimento dal ruolo – a guidare il Comune sarà il suo vice Alberto Parigi, che terrà le redini fino al ritorno alle urne, presumibilmente a primavera del 2025 quando potrebbe essere il candidato del centrodestra. Prima però una lunga fase di rodaggio da sindaco, con il suo mentore a fargli da maestro. Da Pordenone a Monfalcone stessa strategia per Anna Maria Cisint, volata in Europa con la Lega: addio alla fascia di primo cittadino ma già pronto un ruolo da assessore e Linee strategiche, Relazioni istituzionali e Gestione finanziaria” che comprende anche le deleghe già di diretta competenza dei lavori pubblici, personale, economia blu, impostazione del bilancio, come ha annunciato oggi. Nella sua agenda – ha detto – restano la difesa dei valori e delle identità di Monfalcone che difenderà sia in città che in Europa. Le dimissioni, con l’assunzione dell’incarico di assessore, scatteranno dal prossimo 19 luglio e la città sarà guidata dal il vice sindaco Antonio Garritani.