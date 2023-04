“Classe media trascurata, che errore!”

L’immigrazione e le politiche per gestirla restano una ferita aperta per la Sinistra. Ne abbiamo quindi parlato con Cristiano Shaurli, segretario regionale del Pd, principale partito di opposizione e una delle poche forze di Centrosinistra che hanno resistito alla tempesta elettorale.

Serve un cambio di passo quando si parla di immigrazione. E’ d’accordo?

“Certamente, ma lo stesso Baldassi riconosce il lavoro fatto da Minniti. Noi del Pd sappiamo bene quanto sia stato difficile fare quel lavoro, foriero di critiche provenienti proprio dalla Sinistra, tanto che non ci vogliono alle manifestazioni perché siamo ‘quelli di Minniti’. Anche noi siamo convinti che non ci possa essere un’immigrazione incontrollata, che vadano trovati regole e percorsi capaci di evitare emergenze e preoccupazioni sociali. Salvini ha alzato i toni rispetto a qualsiasi proposta precedente, ma non mi pare di vedere risultati. Prendendo spunto dalle preoccupazioni espresse da Baldassi, continuo a essere convinto che l’immigrazione non la governiamo a colpi di propaganda e spot elettorali. Mentre si discuteva della Sea Watch sono arrivate decine di barchini a Lampedusa e a Trieste hanno rintracciato 150 migranti. I flussi migratori non si sono mai interrotti, ma si continua a parlare tanto e a fare poco. Il tema vero è quale soluzione adottare. Tanto per fare un esempio, rivendico il fatto che il sistema di accoglienza diffusa sul territorio (Sprar), che avevamo provato a mettere in campo, era una delle prime soluzioni anche per dare risposte ad alcuni di quei problemi che Baldassi pone”.

Contro il sistema Sprar tuttavia si schierarono anche vari amministratori locali di Centrosinistra…

“Come sempre, ciò che vale per Salvini vale anche per amministratori locali poco lungimiranti, e i timori erano legati alla ricaduta elettorale. Tuttavia, anche rispetto agli esempi fatti da Baldassi per quanto riguarda la Germania, sull’integrazione e l’accoglienza diffusa sono state tagliate tutte le risorse. Ovvero chi arriva da noi ora non ha a disposizione alcun percorso di integrazione. E’ messo volutamente ai margini. Ho l’impressione che la dimensione emergenziale del fenomeno sia molto conveniente, politicamente parlando. Meglio insomma avere un’emergenza immigrazione costante, che faccia percepire alla gente la necessità di un uomo forte, anziché affrontare concretamente il problema. Questo è il dramma dell’Europa”.

Parlando di integrazione, bisogna anche mantenere saldi certi principi sui quali si fonda la nostra società occidentale?

“Sono ovviamente d’accordo. Tendiamo però a enfatizzare sempre la parte negativa dell’immigrazione. E’ chiaro che vanno combattute le frange radicalizzate e chi ha atteggiamenti illiberali, ma se ci sono spacciatori di colore il problema è che sono spacciatori e non certo il loro colore. Chi delinque deve essere perseguito senza scusanti di sorta e, se necessario, espulso. Abbiamo però tanti immigrati che si sono integrati e cominciano a far parte delle nostro tessuto sociale. C’è, quindi, una percezione distorta della situazione. Gli immigrati si concentrano nelle grandi città, ma guarda caso il Pd è più forte proprio dove in teoria dovrebbe esserci l’emergenza, mentre la Lega sfonda nei paesi, dove sono quasi assenti, ma la preocccupazione è molto alta”.

Come spiega il fenomeno?

“E’ chiaro che la globalizzazione degli ultimi anni ha messo a dura prova non solo le classi più povere, ma anche quella media che ora fatica a reggere. La prima scelta di chi si sente in difficoltà è mettersi in difesa. Abbiamo comunità sul territorio che diventano più conservatrici perchè si sentono a rischio”.

Sull’indebolimento della classe media anche il Centrosinistra ha pesanti responsabilità, non crede?

“Riconosco che abbiamo più colpe su questo versante che non sulla gestione dell’immigrazione. Ci siamo preoccupati per molto tempo delle fasce più povere della popolazione, e ci siamo dimenticati della classe media che è stata la spina dorsale del nostro Paese e si è impoverita per poi affidarsi a chi proclamava di volerla difendere. Per ora di risposte ne ho viste ben poche, a parte i proclami a effetto”.

Inclusa la barriera tra Slovenia e Friuli?

“Sono convinto che sia l’ennesima grande arma di distrazione di massa. Non ci sarà nessun muro e filo spinato, ma come al solito va bene per distrarre l’attenzione dai veri problemi, a partire dai dati economici in base ai quali siamo tra le regioni del Nord più in difficoltà. Non vedremo né barriere né filo spinato perché nessuno può pensare nel 2019 di rischiare di metterci alla periferia dell’Europa. Non vorrei che poi tocchi a noi bussare a quella barriera. Molto meglio capire come affrontiamo la rotta balcanica. Perché, con autorevolezza, non cominciamo a parlare con i governanti di Bosnia, Croazia e Slovenia? Se invece vogliamo continuare a fare dichiarazioni, i risultati saranno pari a zero”.

Parliamo di Centrosinistra: il Pd sta cercando di rimettersi in piedi, mentre altre forze pare siano letteralmente evaporate.

“E’ uno dei temi da affrontare. Ci siamo confermati come secondo partito italiano, ma soffriamo evidentemente di solitudine”.

Su molte questioni la distanza con altre formazioni appare ampia. C’è spazio per ridurla?

“E’ la condanna della Sinistra. Quando parla Salvini il silenzio è assordante, mentre da noi discussione e dibattito restano un valore. Dovremmo ragionare delle possibili aperture a un fronte più ampio che si ispiri a un Centrosinistra riformista e progressista. Se tentassimo di rifare un carrozzone sul quale far salire tutti, antagonisti compresi, non saremmo credibili”.