“Coinvolgere bambini è renderli complici delle provocazioni della Flotilla”

“Coinvolgere dei bambini e renderli complici delle provocazioni portate avanti dalla Global Sumud Flotilla che nella sua azione tutto ha fatto tranne che farsi portavoce di intenti umanitari di pace (diversamente avrebbe accettato la richiesta avanzate dal Presidente della Repubblica Mattarella e del Patriarcato di Gerusalemme di far pervenire alla popolazione palestinese i beni umanitari attraverso canali ufficiali e sicuri) lo considero un fatto gravissimo”.

Questo il commento dell’assessore regionale all’istruzione Alessia Rosolen alla manifestazione che si è svolta in piazza 1° Maggio a Udine e che ha coinvolto anche alcuni bambini.

“E’ un limite che non è mai stato sorpassato prima. Un gesto irresponsabile, un tentativo preoccupante di indottrinamento di menti ingenue e incolpevoli che ha l’obiettivo neanche troppo celato di incitamento antisraeliano e antiebraico”.

“Un’azione che ci ricorda i peggiori tentativi di indottrinamento infantile portati avanti dai peggiori regimi del passato e che ricalca lo sfruttamento e la manipolazione dei piccoli palestinesi educati da Hamas all’odio contro gli ebrei”.

“L’educazione è pratica di libertà, conoscenza e coscienza critica. L’imposizione di un pensiero unico non può e non deve prevalere. L’indignazione per i bambini morti a Gaza non può giustificare – conclude Rosolen – la presenza di bambini a manifestazioni cariche di antisemitismo, la cui narrazione tossica traveste odio in libertà di espressione. La Pace è un Valore non una bandierina. Il futuro che raccontiamo ai bambini non può essere quello che esalta le gesta ormai ridicole della Flotilla con barchette di carta”.