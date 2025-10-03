  • Aiello del Friuli
venerdì 3 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
“Coinvolgere bambini è renderli complici delle provocazioni della Flotilla”
Il Ministro Ciriani: “Sciopero politico, per la pace si lavori in...
Eureka day 2025, imprese culturali a raccolta a Villa Manin
Torna il Ceghedaccio: la notte anni ’70-’90 alla Fiera di Udine
Emigrazione friulana, il museo di Cavasso compie 25 anni
Lavoro e giovani: via libera in Commissione al ddl “Talenti FVG”
Ennesima lite tra vicini di casa, la sedano i carabinieri
A4, dopo i record estivi in arrivo 9 cantieri
Cortei pro Gaza: disordini a Trieste, flash-mob in piazze e ospedali...
Sciopero per Gaza, in 500 manifestano in centro a Pordenone
Politica

"Coinvolgere bambini è renderli complici delle provocazioni della Flotilla"

Dura reprimenda dell'assessore regionale all'Istruzione Rosolen sulla manifestazione che ha coinvolto diversi alunni in piazza Primo Maggio a Udine
Redazione
Autore: Redazione

“Coinvolgere dei bambini e renderli complici delle provocazioni portate avanti dalla Global Sumud Flotilla che nella sua azione tutto ha fatto tranne che farsi portavoce di intenti umanitari di pace (diversamente avrebbe accettato la richiesta avanzate dal Presidente della Repubblica Mattarella e del Patriarcato di Gerusalemme di far pervenire alla popolazione palestinese i beni umanitari attraverso canali ufficiali e sicuri) lo considero un fatto gravissimo”.

Questo il commento dell’assessore regionale all’istruzione Alessia Rosolen alla manifestazione che si è svolta in piazza 1° Maggio a Udine e che ha coinvolto anche alcuni bambini.

“E’ un limite che non è mai stato sorpassato prima. Un gesto irresponsabile, un tentativo preoccupante di indottrinamento di menti ingenue e incolpevoli che ha l’obiettivo neanche troppo celato di incitamento antisraeliano e antiebraico”.

“Un’azione che ci ricorda i peggiori tentativi di indottrinamento infantile portati avanti dai peggiori regimi del passato e che ricalca lo sfruttamento e la manipolazione dei piccoli palestinesi educati da Hamas all’odio contro gli ebrei”.

“L’educazione è pratica di libertà, conoscenza e coscienza critica. L’imposizione di un pensiero unico non può e non deve prevalere. L’indignazione per i bambini morti a Gaza non può giustificare – conclude Rosolen – la presenza di bambini a manifestazioni cariche di antisemitismo, la cui narrazione tossica traveste odio in libertà di espressione. La Pace è un Valore non una bandierina. Il futuro che raccontiamo ai bambini non può essere quello che esalta le gesta ormai ridicole della Flotilla con barchette di carta”.

Ennesima lite tra vicini di casa, la sedano i carabinieri

Sciopero generale, per la Cgil 10mila persone in piazza in Fvg

In arrivo 2 studenti da Gaza per studiare informatica a Udine

Orientamento scolastico per gli studenti del comprensorio montano: martedì 7 ottobre uno spettacolo a...

Violentò la sorellina, condannato a 9 anni di reclusione

‘O Friuli o Buttrio’, Luna Park di Santa Caterina a rischio

“Coinvolgere bambini è renderli complici delle provocazioni della Flotilla”
Il Ministro Ciriani: “Sciopero politico, per la pace si lavori in Parlamento”
Eureka day 2025, imprese culturali a raccolta a Villa Manin
Torna il Ceghedaccio: la notte anni ’70-’90 alla Fiera di Udine
Emigrazione friulana, il museo di Cavasso compie 25 anni
