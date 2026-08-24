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La Cisl rivendica il lavoro svolto per arrivare a una soluzione

Comparto unico: non si placa lo scontro politico

Lenarduzzi (PD) interviene dopo lo scontro Roberti/Venanzi: supporto ma non condivisione
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Obiettivo trovare soluzioni condivise. Dopo la bocciatura della Corte dei Conti sulla pre-intesa che andava a migliorare i contratti di lavoro del comparto unico, una platea di oltre 13mila dipendenti degli enti comunali, regionali e provinciali, la Cisl con Massimo Bevilacqua e Renata della Ricca rivendicano il lavoro prezioso portato avanti con tenacia, senso di responsabili e passione. L’obiettivo della Cisl è quello di arrivare a una intesa che possa portare benefici ai lavoratori che hanno, ad esempio, i buoni pasto fermi a 7 euro dal 2012.

Non si placa neanche lo scontro a distanza tra il Partito Democratico e l’assessore regionale agli Enti Locali, Pierpaolo Roberti, il quale ieri aveva replicato al vicesindaco di Udine e responsabile enti locali Dem, Alessandro Venanzi, definendo le sue parole «lo scivolone di un singolo in cerca di visibilità» evidenziando come ci sia una contraddizione in chi «invoca la difesa dell’autonomia e il giorno dopo, per un vano vantaggio politico, mette in discussione la professionalità dei dipendenti regionali che si occupano di funzione pubblica e finisce per mostrare crepe nella difesa della specialità».

Venanzi aveva auspicato che «la Giunta Fedriga preparasse meglio i dossier in vista del confronto con la Corte dei Conti» parlando della necessità di mantenere le promesse fatte negli ultimi 4 anni ai dipendenti dei Comuni, troppo pochi e pagati meno».

Franco Lenarduzzi, presidente del Pd, accusa la giunta Fedriga di cercare sempre colpevoli: «il Pd – sottolinea – si preoccupa dei lavoratori: avrà collaborazione istituzionale l’assessore ma non si aspetti condivisione politica».

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