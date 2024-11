Comunali, Basso: “Mi sono messo a disposizione del centrodestra”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il dato è tratto o quasi. Alessandro Basso, consigliere regionale in forza a Fratelli d’Italia, è dato ormai per quasi certo come candidato sindaco per il centrodestra alle prossima elezioni amministrative di Pordenone.

Sebbene manchi ancora l’ufficialità, il suo, ad oggi, risulta essere l’unico nome spendibile all’interno della coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e la civica Pordenone Cambia. Quella che, seguendo il principio squadra che vince non ci cambia, dovrebbe ripresentarsi alle amministrative del prossimo anno.

Non solo quello di Basso è l’unico nome spendibile ma è l’unico sul quale le forze politiche del centrodestra hanno avviato un ragionamento.

Lui, 46 anni compiuti ad agosto, preferisce ancora non sbilanciarsi anche se ieri sera, nel programma Screenshot, ha spiegato chiaramente di aver dato la sua disponibilità a guidare la coalizione ora guidata dal vicesindaco reggente Alberto Parigi che, proprio in vista del prossimo appuntamento elettorale, ha preferito fare un passo di lato.

Nel centrosinistra, invece, la partita è più che mai aperta. Sul tavolo ci sono i nomi di Marco Salvador e di Nicola Conficoni, rispettivamente espressione de La Civica e Pd, ma al momento l’ago della bilancia penderebbe per il primo.