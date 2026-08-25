Confini, Dipiazza: controlli inutili; ovazione da centrosinistra

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «Quegli agenti servono in città, è inutile presidiare 4 confini su 16». Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, non è solito usare il fioretto e ribadisce il concetto a Telefriuli dopo averlo esplicato sulle pagine dei quotidiani Nem. Le reazioni non si sono fatte attendere ed è un diluvio di applausi da parte del centrosinistra con il Partito Democratico che elogia le parole del sindaco con la segretaria Caterina Conti, la senatrice Tatjana Rojc, il gruppo in consiglio regionale e quello in comune, poi si registrano gli interventi del Patto per l’autonomia con il capogruppo Massimo Moretuzzo e la consigliera Giulia Massolino e del Movimento 5 Stelle con Maria Rosaria Capozzi e i referenti di Trieste. Il pensiero comune è di un muro che viene abbattuto e che certifica l’inutilità dei controlli ai confini con la Slovenia voluti dalla destra. Dipiazza sorride sulle possibili polemiche in casa sua: «Faccio il sindaco da 30 anni, se non va bene quello che dico ne prendo atto».

A intervenire sul tema, peraltro senza mai citare Dipiazza, e la consigliera di Futuro nazionale, Maddalena Spagnolo, la quale invece chiede che i controlli vengano intensificati.