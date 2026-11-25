Il ponte sul Meduna ha infiammato la discussione nella prima commissione integrata tra il consigliere del Partito Democratico Nicola Conficoni e l’assessore alle infrastrutture Cristina Amirante, uno scambio di battute accesso che poi è stato smorzato dal presidente Markus Maurmair. È stato il picco più alto dei lavori delle commissioni che alla fine hanno approvata il bilancio dal valore di 6 miliardi e 710 milioni presentata dall’assessore alle Finanze Barbara Zilli. L’assessore ha fatto anche il punto sul bonus fotovoltaico che ha visto, dal 2023 ad oggi, la presentazione di 59.411 domande di cui 110 da condomini, 22 dalle parrocchie e 1.363 per il solare termico. L’impegno finanziario della Regione ha superato, nel complesso, i 386 milioni di euro «Con questi quattro bandi è già stato centrato il 52% dell’obiettivo al 2030 previsto dal Piano Energetico Regionale sull’autoconsumo collettivo» ha reso noto la rappresentante della Giunta.

Amirante e poi l’assessore Fabio Scoccimarro hanno chiuso i lavori che hanno portato alla fine al voto positivo e compatto della maggioranza e l’astensione di parte delle opposizioni con spirito costruttivo e nella speranza di avere il disco verde su alcuni emendamenti mentre il resto dell’aula ha votato contro. Ora sarà la volta dell’aula di procedere con discussione voto a approvazione prevista la settimana dell’11 dicembre.