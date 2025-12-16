Consiglio, Bordin: sulla legge elettorale decideranno i partiti

Venti leggi approvate, 22 mozioni discusse su 69 presentate e un tasso di risposta alle interrogazioni del 16%. Sono i numeri, non bellissimi sul confronto con l’opposizione, del consiglio regionale con il presidente Mauro Bordin che nel consueto appuntamento di fine anno con la stampa ha comunque tracciato un bilancio positivo dell’attività dell’aula che la settimana scorso ha approvato un bilancio record da 6,5 miliardi. Un tema che sta particolarmente a cuore a Bordin è quello dei contributi erogati dal consiglio che sono stati 505 nel 2025 per 2,14 milioni.