Consiglio comunale Udine, maggiori investimenti nel commercio

Il consiglio comunale di Udine, nell’ultima seduta, ha approvato l’ordine del giorno sulle politiche per lo sviluppo economico e commerciale del territorio: via libera, quindi, nel 2025 a investimenti e risorse a copertura di politiche per il rilancio economico e per la rigenerazione delle attività commerciali e dei servizi di prossimità nei quartieri, specie quelli periferici, centri di reale e fondamentale aggregazione della comunità cittadina facilitando e supportando le analisi e le iniziative strategiche del Distretto del Commercio.