Consiglio regionale, 14,4 milioni di aiuti per le imprese

Sono 14,4 i milioni di euro previsti per il contributo a favore delle imprese per far fronte dell’aumento del costo del carburante. È questo in sintesi l’emendamento più pensante, dei 65 depositati, alla legge omnibus il cui percorso è iniziato oggi in consiglio regionale.

«Abbiamo ascoltato le imprese – ha spiegato l’assessore Sergio Emidio Bini – e ci siamo impegnati a rispondere in modo concreto. Questa è la direzione che abbiamo scelto: non rincorrere le crisi, anticiparle». I dettagli del contributo, tra cui i codici ateco, verranno stabiliti da una delibera di giunta. Un secondo emendamento prevede l’allargamento del contributo per l’installazione del fotovoltaico non solo al settore manifatturiero.

A livello di discussione è scoppiata la polemica in aula per la scelta delle giunta di presentare un pacchetto così importante di emendamenti che svilisce il ruolo delle commissioni nel corso delle quali era stato garantito che non ci sarebbero stati stravolgimenti.