Consiglio regionale: domani la mozione di “fiducia”

GUARDA IL VIDEO Il suono della campanella è fissato alle 10 di domani mattina quando l’aula dovrà discutere la mozione del centrodestra sulla quale verrà posta la questione di governo. Si tratta dell’ultimo step per chiudere la crisi che aveva tenuto banco proprio nella maggioranza a maggio conclusasi con un vertice dal quale era emerso l’impegno a garantire al governatore il ruolo di garante arbitro. Il documento fissa una serie di punti mettendo al centro la sanità il nodo da cui sono scaturite le ultime crisi.

La discussione dovrebbe durare tutta la mattinata mentre la votazione sarà fatta la prossima settimana e verrà posta la questione di governo e quindi in caso di mancata maggioranza – ipotesi molto remota – si andrebbe a elezioni anticipate.

Intanto il Pd con il capogruppo Diego Moretti ripercorre la crisi: «La mozione della maggioranza depositata oggi parla di tutto per non dire niente, lascia aperte partite fondamentali come la sanità, del terzo mandato non dice nulla, argomento morto e sepolto».

Massimo Moretuzzo, capogruppo di Patto per l’Autonomia CivicaFvg, parla di comportamento ridicolo della maggioranza «Suona persino comico il passaggio in cui si dice che il presidente farà da garante della coalizione, come se con l’elezione diretta del presidente potesse essere diversamente».