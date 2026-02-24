Consiglio regionale: due giorni di lavori su logistica e maltempo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dal giorno del ricordo alle leggi sugli insediamenti logistici e poi una norma per supportare i comuni colpiti dal maltempo. Il consiglio regionale si riunirà domani e giovedì per alcune norme proposte dalla giunta, i lavori dopo la celebrazione della giornata del ricordo saranno dedicati al question time dove non mancano però le polemiche ma tutte in casa Patto per l’Autonomia Civica Fvg. In questi giorni Enrico Bullian, del patto, ha presentato una interrogazione inerente una pubblicazione dell’Arlef che inseriva la bisiacaria, il monfalconese e Grado, nelle aree friulanofone «una scelta – attacca il consigliere – che è una semplificazione. La regione deve essere valorizzata nelle sue peculiarità culturali e linguistiche, e ciò non deve avvenire a senso unico a scapito dei non parlanti il friulano». Il capogruppo Massimo Moretuzzo ha parlato di un confronto necessario sul tema «le parole di Bullian confondono il piano linguistico con quello storico e non ritengo siano condivisibili. Di certo non sono riconducibili alle posizioni che, da sempre, abbiamo espresso come Patto per l’Autonomia».

Tornando invece ai lavori dell’aula domani si dovrebbe arrivare alla approvazione della legge sulla logistica che punta a creare una regia per il comparto. Giovedì invece arriverà la norma che prevede uno stanziamento di 1 milione e 490mila euro a favore di 32 Comuni colpiti dagli eventi meteorologici di novembre 2025, con contributi per le amministrazioni che arrivano fino a 100mila euro per gli enti maggiormente danneggiati.