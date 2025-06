Consiglio regionale, la mozione che chiude la crisi in aula a fine giugno

Il 25 giugno la mozione verrà discussa e, se posta la questione di governo, il primo luglio votata. La crisi della maggioranza si chiuderà verosimilmente in quella data con il nuovo calendario dei lavori del Consiglio regionale stabilito dai capigruppo nella riunione odierna. La mozione è stata stabilita dopo la crisi nata con le dichiarazione del ministro Luca Ciriani sull’ospedale di Pordenone, in realtà la famosa goccia che ha fatto scoppiare le polemiche in particolare tra Fratelli d’Italia e gli alleati. Il documento saranno le linee guida del governo della regione ed è ancora in fase di scrittura.

Intanto a livello nazionale, ieri, c’è stata una apertura sul terzo mandato da parte dei meloniani, tema non collegato ufficialmente alla crisi, vanno all’attacco le opposizioni a partire dal Partito democratico con la segretaria regionale Caterina Conti che parla di «destra scollata dalla realtà. I cittadini devono affrontare mille problemi e questi perdono tempo a mettere pezze sulle loro spaccature». Concetti condivisi dal capogruppo in Consiglio regionale, Diego Moretti, il quale aggiunge che «Nell’agenda politica di chi governa la nostra Regione, al primo posto ci sono interessi politici, personali e di partito che non hanno nulla a che fare con le vere priorità». Rosaria Capozzi dei 5 stelle definisce quella di Donzelli «un’apertura decisamente farlocca in attesa della Consulta». Il pentastellato Mauro Capozzella invita invece Fedriga a forzare alla luce della specialità del Friuli Venezia Giulia.