Consiglio regionale, prima l’ufficialità poi i ricorsi

La conferma del voto dovrebbe arrivare domani e poi, come già annunciato dovrebbero partire alcuni ricorsi al Tar del Friuli Venezia Giulia. L’ufficio elettorale della Regione sta completando la verifica dei verbali e delle preferenze, un lavoro come sempre certosino e complesso visto che vanno verificati i 394.953 voti validi e i 95 contestati o non assegnati. Ovviamente nessun dubbio sulla vittoria di Fedriga, restano però da valutare i numeri di Insieme liberi che come lista non ha superato il 4% per pochi voti e in caso di superamento della soglia in un eventuale riconteggio porterebbe via il posto a Udine al Movimento 5 stelle, a quel punto fuori dall’aula.

Non chiederanno invece riconteggi Open e Slovenska Skupnost entrati sempre per una manciata di voti ma in caso di nuovo numeri potrebbero vedere la loro posizione in bilico. Sempre di un centinaio di voti circa resta esclusa la lista Autonomia Responsabile dal Consiglio nonostante il superamento del quorum dell’1,5%.

Anche a Gorizia scoppia il caso in quanto nel territorio isontino l’opposizione ha più seggi della maggioranza nonostante gli oltre 6.600 voti in più, a pesare è pero il gioco dei resti che premia il territorio di Pordenone dove si registra un resto più alto, in caso di cambiamenti il posto resterebbe comunque di Fratelli d’Italia passando da Cristina Amirante a Francesco Del Sordi. GUARDA IL VIDEO