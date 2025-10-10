Consiglio regionale, scontro ancora una volta su Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ancora una volta dimenticate Udine. Dite alla maggioranza che governa la città che si ricordi degli anniversari. Il botta e risposta è andato in scena nell’aula del Consiglio regionale tra il capogruppo di Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo, e il vicepresidente Mario Anzil. Pietra dello scandalo il finanziamento di 50 mila euro al Comune di Trieste, su proposta del consigliere di Fratelli d’Italia Claudio Giacomelli, per il centenario del parco della rimembranza. Moretuzzo ha presentato un emendamento identico con la stessa cifra, 50 mila euro, destinati al parco della Rimembranza di Udine che è stato bocciato: «È oramai evidente che la Giunta Fedriga sta discriminando la città di Udine non solo nei finanziamenti delle opere maggiori, ma persino nei contributi legati alla manutenzione delle aree verdi urbane».

Anzil ha replicato spiegando che: «è una strumentalizzazione politica maldestra e subdola: qua parliamo di eventi legati al centenario che a Udine era nel 2024. Richiamo il sindaco di Udine, Alberto Felice de Toni, a invitare la sua maggioranza a evitare questi maldestri attacchi alla giunta regionale e gli ricordo che è lui il mandante politico come nel caso della sicurezza».

Tornando alla manovra invece Forza Italia rivendica l’intervento in favore delle cure odontoiatriche gratuite dei minori con un emendamento che prevede 450 mila euro all’Irccs Burlo Garofolo.