Consiglio regionale: si riparte il 15 con il carburante

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà la legge sul carburante la prima norma che dovrà approvato il Consiglio regionale nel 2026. Lo ha deciso oggi la riunione dei capigruppo che ha confermato la seduta programmata il 15 gennaio con all’ordine dei lavori la Pdl dell’assessore all’Ambiente Fabio Scoccimarro. È previsto inoltre il question time, due clausole valutative e, in teoria per questioni temporali, la discussione di due mozioni: “Politiche di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale in Friuli Venezia Giulia” presentata da Furio Honsell di Open Fvg, e poi di Massimo Moretuzzo, capogruppo di Patto per l’Autonomia e Civica Fvg, e altri l’invito a realizzare “uno studio tecnico-scientifico per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Tagliamento e la tutela del suo ecosistema, in linea con gli indirizzi europei sulla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua”.

Venendo al disegno di legge 65 è la norma che in sostanza sposta la gestione del carburante agevolato dalle Camere di Commercio alla Regione e poi conferma lo stop alle tessere fisiche con l’uso del solo QrCode dalla fine del 2026.