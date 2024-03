Corte Conti, proroga scudo erariale depotenzia Procura

“La Proroga dello scudo erariale, quindi la limitazione della responsabilità per colpa grave, depotenzia la funzione di deterrenza della Procura e anche quelle risarcitoria e recuperatoria. La Corte dei Conti non si oppone ai processi riformatori ma queste non vanno attuate con disposizioni frammentate che rendono incerta l’attività della Corte dei Conti ma attraverso riforme di sistema”. Lo ha detto la Procuratrice regionale della Corte dei Conti del Fvg, Tiziana Spedicato, nel corso di una conferenza stampa prima della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2024. Sottolineando che l’attività della Corte dei Conti è la verifica della “corretta gestione delle risorse pubbliche”, Spedicato ha messo in luce che “i risultati della Procura hanno portato in termini di risorse circa 12 milioni di euro. Sono risultati che potrebbero essere compromessi da una riforma così attuata”, ha aggiunto. La Procuratrice ha definito comunque il 2023 un “anno proficuo per l’incremento delle attività e dei risultati rispetto all’ultimo triennio e al periodo pandemico. La Procura – ha precisato – sia pure con personale ridotto sia amministrativo che di magistrati, è riuscita a portare a compimento istruttorie molto rilevanti, a introdurre diversi giudizi e a formalizzare la definizione di istruttorie in corso con inviti a dedurre”. Spedicato ha segnalato che sono stati perseguiti danni rientranti nelle tradizionali fattispecie ma anche nuovi tipi di casi legati alla legislazione emergenziale, come un invito a dedurre che ha riguardato misure di sostegno al reddito con recuperi in corso da parte dell’Inps. Un altro caso significativo riguarda le misure di sostegno alle imprese dove è stato riscontrato un grosso danno, di circa 5 milioni di euro, per indebita percezione di un finanziamento con garanzia dello Stato, utilizzato per finalità diverse da quelle per le quali era stato assegnato. Ancora un caso interessante segnalato è quello di un funzionario delle Agenzie delle Dogane che ha contribuito all’evasione di Iva e accise per oltre due milioni di euro.

Per quanto riguarda il Pnrr, la Procuratrice ha segnalato che “sono già arrivate segnalazioni per ritardi in esecuzione delle opere. Bisogna analizzare le cause dei ritardi: vuoti di organico, carenze organizzative, confusione delle competenze, stratificazione della legislazione che rende anche difficilmente individuabile e interpretabili le disposizioni da attuare”.