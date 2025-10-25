Corteo Pro-Pal :Anzil sta con l’opposizione e attacca De Toni. Replica il sindaco

Non si placano a Udine le polemiche dopo il corteo pro-Palestina del 14 ottobre. Tredici consiglieri comunali di minoranza hanno presentato la richiesta di convocare un Consiglio straordinario e di costituire il Comune parte civile nei procedimenti penali per i danneggiamenti.

Il vicepresidente della Regione, Mario Anzil, dà ragione ai consiglieri comunali di minoranza e attacca il sindaco De Toni:

intervista video Mario Anzil vicepresidente della Regione FVG

Il sindaco De Toni risponde che il Comune farà la sua parte:

intervista video Alberto Felice De Toni sindaco Udine