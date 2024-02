Crepe tra i 5 Stelle, Capozzella: “Ascoltare di più i territori”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Movimento 5 stelle, dopo aver perso alcune diverse pedine in consiglio regionale ora cede anche sotto il profilo della coesione. Non suona più all’unisono con i suoi componenti. Caso evidente nella discussione sulla legge elettorale, con la consigliera regionale Rosaria Capozzi alienata all’opposizione a parlare di golpe e il coordinatore provinciale di Pordenone, Mauro Capozzella, sui banchi regionali fino alla scorsa primavera, che sottolinea come non si debba sempre dire no a tutto, dichiarandosi favorevole all’Election day. Ma le divergenze sono evidenti, con crepe sempre più nette tra le due sponde del Tagliamento. Capozzella infine conferma la sua disponibilità a candidarsi alle Europee, in attesa che si apra il procedimento delle autocandidature