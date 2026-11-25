Oltre 965mila euro alle università del Friuli Venezia Giulia per rafforzare gli sportelli antiviolenza, promuovere il benessere psicologico degli studenti e favorire l’inclusione: in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il ministero dell’Università e della Ricerca “rafforza il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere”.

Le risorse, informa una nota, sono assegnate nell’ambito di un provvedimento firmato dalla ministra Anna Maria Bernini, che destina 35 milioni a livello nazionale al potenziamento dei servizi agli studenti. Nel dettaglio, all’Università di Trieste sono destinati 430mila euro, all’Università di Udine 384mila euro e alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste 150mila euro.

“L’università è un luogo di studio e di crescita, ma deve essere anche uno spazio in cui ogni studentessa e ogni studente possano sentirsi ascoltati, sostenuti e al sicuro”, afferma Bernini. “La violenza contro le donne si combatte ogni giorno, partendo dall’educazione al rispetto e dalla capacità di riconoscere e fermare ogni forma di sopraffazione. Il rispetto non è una concessione, ma un principio irrinunciabile”, aggiunge.

Dal 2023 a oggi, il Mur ha destinato complessivamente oltre 210 milioni al benessere psicologico degli studenti universitari e al contrasto del disagio. Le risorse sono state stanziate attraverso una specifica linea di intervento del Fondo di finanziamento ordinario e il programma Pro-Ben.