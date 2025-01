Dalla giunta regionale 9 milioni per: teatri, festival e stagioni musicali

Cultura ed enti locali. Sono stati questi i due temi al centro del lavoro della giunta regionale che si è svolta in un clima sereno e nel corso della quale sono stati stanziati importanti risorse per i teatri del Friuli Venezia Giulia.

«La parte più rilevante della cifra, pari a 4,88 milioni – spiega il vicepresidente Mario Anzil – è quella che viene destinata annualmente per progetti triennali già beneficiari del Fondo unico per lo spettacolo nazionale (Fus). Entro il 30 ottobre 2024 sono state presentate le domande e valutate da una commissione appositamente costituita. La Giunta ha disposto così il riparto delle somme stanziate a bilancio per la terza annualità del triennio 2023-2025, sulla scorta dei punteggi assegnati dalla commissione valutatrice. Queste importanti risorse – aggiunge il vicegovernatore – consentiranno al Friuli Venezia Giulia di mettere a disposizione un’offerta culturale variegata e di valore, con i quali affrontare al meglio uno degli appuntamenti più importanti che la regione si appresta a vivere nel 2025, ossia l’anno dedicato alla Capitale europea della Cultura che vedrà protagonista Gorizia e Nova Gorica».

1 milione 150 mila euro andranno poi all’orchestra sinfonica regionale per tre anni, una convenzione che prevede una serie di iniziative congiunte di quella che viene definita dallo stesso Anzil una ambasciatrice della cultura del Friuli Venezia Giulia. L’esecutivo su proposta dell’assessore agli Enti Locali, Pierpaolo Roberti, ha poi approvato la convezione tra Regione e Fondazione ComPa, ovvero l’ente che si occuperà della formazione e crescita del personale per gli enti locali. Il documento consentirà ai comuni di accedere a un supporto operativo per un periodo massimo di 6 mesi, prorogabile di ulteriori 6, per portare a termine atti esecutivi obbligatori e indifferibili.