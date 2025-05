GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Supportare le piccole e medie imprese nell’ottenimento delle certificazioni necessarie per aumentare la produzione o proseguirla. Lucia Buna, consigliera regionale della Lega, con il sostegno del capogruppo Antonio Calligaris e di tutto il gruppo, ha depositato la proposta di legge che prevede uno stanziamento di oltre 637 mila euro, cifra non casuale, per un contributo fino al 75% delle spese ammissibili e fino a un massimo di 21 mila euro.