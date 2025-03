Dazi, Fedriga: al momento nulla di certo; Rojc (Pd): da Usa accuse spaventose

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una Unione Europea sempre più divisa con la spada di Damocle dei dazi statunitensi che il neo eletto presidente Donald Trump ha genericamente annunciato al 25%. Le ricadute potrebbero essere pesanti ma il presidente della Regione Massimiliano Fedriga chiede prudenza. «Mi sembra che ci stiamo parlando di annunci – spiega il governatore – non si sa quali prodotti e non sa quali paesi; quindi penso che dobbiamo avere la consapevolezza che le democrazie occidentali devono essere unite, un partner fondamentale come gli Stati Uniti deve essere sempre considerato un alleato e l’Italia verso gli Stati Uniti deve sempre essere considerata un alleato. Dobbiamo considerare la situazione internazionale del commercio dove in realtà penso le criticità non siano tra le democrazie occidentali, ma con paesi che sono fuori da quest’area e che hanno compromesso in modo, penso drammatico, il commercio internazionale con un dumping o una concorrenza sleale» conclude Fedriga.

Sul fronte del Partito Democratico la senatrice Tatjana Rojc, oltre a lanciare l’allarme per l’instabilità dei Balcani dopo l’incontro tra Rudy Giuliani, e il separatista Serbo Milorad Dodik, apre a una riflessione sul fatto che i governi Usa sono sempre stati alleati di Europa e Italia: «E quindi vedere che adesso invece stiamo andando verso accuse spaventose da parte del presidente Trump credo sia un motivo per cui aprire veramente una discussione tra noi su cosa vogliamo e su che alleanze vogliamo avere e su cosa sia l’Europa».