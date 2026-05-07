Ddl multisettoriale: è scontro sul ritorno delle province

Via libera a maggioranza in Prima Commissione per il ddl 79, il disegno di legge multisettoriale che approderà in Consiglio regionale dal 19 al 21 maggio. Il provvedimento, che spazia dalle partecipate al demanio, ha incassato l’astensione compatta delle opposizioni, critiche soprattutto sulla gestione del ritorno delle province.Il dibattito si è acceso, proprio, sulla futura architettura degli enti locali. Le opposizioni accusano la giunta di voler anticipare i tempi: secondo le minoranze, il ddl di fatto svuota le Edr e introduce riferimenti ai nuovi enti prima ancora che la riforma delle province sia compiuta.Preoccupazione è stata espressa da Serena Pellegrino, di Avs.A sgomberare il campo da ogni dubbio Markus Maurmair, di Fratelli d’Italia.Il testo del ddl passa ora all’esame dell’aula, dove la battaglia politica si preannuncia serrata tra i relatori di maggioranza e quelli di minoranza.