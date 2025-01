De Toni e Marchiol indagati, le reazioni della maggioranza

“Non c’è stato alcun sotterfugio. E’ stato fatto tutto alla luce del sole, prima del voto di ballottaggio, come vuole la prassi”. A parlare, seppur a titolo personale, è Lorenzo Croattini, capogruppo della lista De Toni, che sottolinea la liceità dell’accordo stipulato dal sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e dall’assessore Ivano Marchiol nell’aprile 2023.

“Non fu un apparentamento – sottolinea Croattini – fu solo utilizzato un altro sistema, che non mi risulta sia vietato dalla legge. Nel 1998 – continua – io stesso entrai in giunta in quella maniera, grazie all’accordo tra i Verdi Colomba di cui ero esponente e Sergio Cecotti, con tanto di indicazione dell’assessorato all’Ambiente. Nell’occasione, la Lega fu d’accordo e tra gli eletti in Consiglio comunale tra le file del Carroccio c’era anche il consigliere Francesca Laudicina”.

Per il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra possibile, Andrea Di Lenardo, si tratta di una non notizia. “E’ un atto dovuto – sostiene – da parte della Procura dopo l’esposto della minoranza. Non è ne una condanna, né tanto mento un rinvio a giudizio, solo di un’indagine. I magistrati valuteranno i fatti. Politicamente, denoto una mancanza di argomenti nell’opposizione nel momento in cui si affida alle denunce e non al dibattito democratico”, conclude.

Severo, invece, il giudizio di Antonella Gatta del Gruppo misto. “Per onestà nei confronti degli udinesi – spiega l’ex esponente della Lista De Toni – non ho condiviso la scelta di stringere quell’accordo ed è la principale ragione per la quale ho deciso di lasciare la maggioranza. Probabilmente, se avessimo condiviso tale scelta, oggi non dovremmo commentare questa notizia”.

Nessuna dichiarazione, invece, dal capogruppo del Pd Jacopo Cainero, da quello di Azione-Italia Viva Pierenrico Scalettaris e dal consigliere di Liberi Elettori, Stefano Salmè.