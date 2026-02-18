De Toni, sul PalaCarnera dialogo aperto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Torna di viva attualità a Udine il dibattito sul futuro del PalaCarnera: nelle ultime ore è emersa l’ipotesi di una grande struttura per il basket e i grandi eventi, una maxi arena da 12mila posti per la quale potrebbe essere vicino un accordo fra l’Apu Udine e Live Nation, una delle più grandi società al mondo per l’organizzazione di spettacoli.

In ballo c’è anche un finanziamento di 23 milioni di euro deliberato dalla Regione e, al momento, vincolato alla ristrutturazione dell’attuale Carnera.