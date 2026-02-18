  • Aiello del Friuli
mercoledì 18 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
De Toni, sul PalaCarnera dialogo aperto
Maxi cargo militare sorvola la zona collinare del Friuli
Incidente sulle piste da sci, 16enne politraumatizzata
Lignano Sabbiadoro, sicurezza rafforzata con il Nucleo antidegrado
A Trieste Fiamme Gialle in Comune per inchiesta sul calcio
Pesca: Zannier, il settore necessita di chiarezza e certezza normativa
Banca AideXa chiude il 2025 in utile: breakeven raggiunto, ricavi a...
Malore fatale sulla barca, morto friulano a Genova
Riservisti a difesa dell'Italia? Dibattito nazionale a Casarsa
Ondata di maltempo in arrivo, allerta gialla su tutto il FVG
Politica

De Toni, sul PalaCarnera dialogo aperto

In ballo c'è anche un finanziamento di 23 milioni di euro deliberato dalla Regione
Alessandra Salvatori
Autore: Alessandra Salvatori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Torna di viva attualità a Udine il dibattito sul futuro del PalaCarnera: nelle ultime ore è emersa l'ipotesi di una grande struttura per il basket e i grandi eventi, una maxi arena da 12mila posti per la quale potrebbe essere vicino un accordo fra l'Apu Udine e Live Nation, una delle più grandi società al mondo per l'organizzazione di spettacoli.

In ballo c'è anche un finanziamento di 23 milioni di euro deliberato dalla Regione e, al momento, vincolato alla ristrutturazione dell'attuale Carnera.

Carnevale di Udine: trionfano Eraclea e i Vichinghi

Grande parata internazionale: 1200 protagonisti tra carri, maschere e musica

