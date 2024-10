Demografia: Celotti-Moretti (Pd), serve riforma non misure spot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «Le sfide che il Fvg ha davanti riguardano le denatalità, la fuga dei giovani, il gender gap e la poca attrattività, e da queste dipende la futura tenuta economica e sociale della nostra regione. Per affrontare questi temi non bastano però singole misure a spot ma politiche organiche a partire dalla revisione del sistema di welfare». Lo hanno detto la consigliera regionale Manuela Celotti (Pd) e il capogruppo del Pd, Diego Moretti oggi nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Udine per illustrare il contenuto della mozione, sottoscritta da tutte le forze di opposizione, riguardante la “Necessità di sviluppare politiche innovative nella nostra Regione a statuto speciale per contrastare l’inverno demografico e per promuovere l’attrattività regionale”.

Non misure singole, hanno insistito dunque i due esponenti dem, ma «politiche a favore delle famiglie con figli: va rivisto in modo coraggioso e innovativo il sistema di welfare, garantendo servizi universalistici, gratuiti e diffusi sul territorio, a partire dagli asili nido, passando per il prolungamento dell’orario scolastico e da strumenti innovativi di valutazione del reddito delle famiglie. Solo così possiamo rispondere alle esigenze e alle richieste del mondo occupazionale (tra cui Confindustria e Confartigianato) che sta chiedendo da mesi politiche che favoriscano l’occupazione femminile e politiche che rendano attrattiva questa regione, visto che si stima che fra qualche anno mancheranno circa 100mila lavoratori in Fvg e che quindi dobbiamo cominciare ad affrontare in modo serio il tema dell’immigrazione, garantendo servizi e risposte a chi sceglie di abitare in Fvg, a partire dalla revisione organica dei limiti di residenza per l’accesso alle misure sociali». E ancora, hanno continuato Celotti e Moretti «c’è il grosso problema della fuga dei giovani: 30mila hanno lasciato questa regione dal 2011 al 2023, un dato enorme, se consideriamo anche l’investimento fatto su di loro (La Fondazione Nord est stima che un giovane laureato costi circa 300 mila euro al sistema) che viene reinvestito in altri territori, dove peraltro queste persone costruiscono le loro famiglie». E ancora, hanno evidenziato che «in questa regione ci sono 520 mila lavoratori a fronte di 406 mila pensionati, e dobbiamo porci l’obiettivo di non arrivare al sorpasso. E questo è un tema che va affrontato ora anche e soprattutto per l’enorme disponibilità economica della Regione». Infine hanno sottolineato la serie di incontri sul territorio con i portatori di interesse, in collaborazione con il Pd Fvg, a partire dall’incontro del 24 ottobre a Gradisca d’Isonzo, il 29 a Pordenone, il 4 novembre a Udine e un successivo incontro a Trieste. «Da questa mozione e dagli incontri – hanno quindi concluso – trarremo gli ulteriori spunti per presentare entro i primi mesi del 2025 una proposta di legge organica, frutto di un percorso partecipato, nel quale vogliamo coinvolgere anche il mondo economico, i sindacati, le associazioni di famiglie, le rappresentanze del mondo della scuola e in generale i cittadini e le cittadine di questa regione».