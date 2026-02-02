Disordini di Torino, ferma condanna del Consiglio regionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I disordini avvenuti a Torino in relazione allo sgombero del centro sociale Askatasuna ha richiamato oggi l’attenzione del Consiglio regionale, durante i lavori d’aula.

Roberto Novelli, di Forza Italia, è stato il primo a intervenire manifestando “solidarietà alle Forze dell’ordine e agli agenti feriti durante gli scontri”, ringraziandoli “per quello che fanno ogni giorno, anche rischiando la propria incolumità per compiere il loro dovere”.

Netta la condanna a facinorosi e violenti anche da parte di Mauro Di Bert, Fedriga presidente, che ha auspicato “pene severe”, e di Nicola Conifconi, del Partito Democratico, che a nome del gruppo dem ha evidenziato come vada evitato “qualsiasi tipo di strumentalizzazione”.

“Da ex rappresentante delle Forze dell’ordine capisco cosa provano gli agenti in quei momenti”, ha aggiunto Giuseppe Ghersinich, della Lega, manifestando un sentimento di vicinanza.

Pensieri condivisi dal presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, che, oltre ad esprimere “solidarietà agli agenti coinvolti nei fatti di Torino”, ha auspicato “un’intensificazione dell’azione dello Stato. La libertà di manifestazione del pensiero non può tradursi in atti criminali, bellicosi e lesivi della dignità e della sicurezza delle forze dell’ordine. Tutta la società si unisca nel dare un messaggio chiaro: in uno Stato di diritto, questi comportamenti sono inaccettabili”, ha concluso Bordin.