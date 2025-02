Domani il ministro Nordio al sacrario di Basovizza e sul Treno del ricordo

Sarà la cerimonia solenne proprio al Sacrario della Foiba di Basovizza, Monumento nazionale, in programma domani alle 10.30, l’appuntamento centrale dell’ampio programma di manifestazioni e iniziative, in occasione del Giorno del Ricordo.

La ricorrenza, istituita nel 2004, ricorda le vittime delle foibe, l’esodo giuliano-dalmata e le drammatiche vicende del confine orientale negli anni a cavallo del secondo dopoguerra. Al Sacrario è atteso il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che deporrà una corona in rappresentanza del Governo.

Il ministro si recherà poi alla stazione centrale di Trieste, luogo di partenza del Treno del Ricordo, un progetto promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. E qui visiterà la mostra, allestita su un treno storico; un percorso multimediale che ripercorre idealmente il viaggio compiuto nel Dopoguerra dagli esuli istriani, fiumani e dalmati.

Al termine della visita, il Guardasigilli consegnerà le medaglie commemorative ai familiari di tre vittime delle foibe: a Walter Giani, in memoria del nonno, Antonio Felluga, e ad Allen Vivoda, per il nonno, Anselmo Vivoda, e lo zio, Vladimir Vivoda.