Con 22 voti favorevoli su 30 aventi diritto Marco Dreosto è il nuovo capogruppo al senato della Lega. Dopo le lunghe polemiche e il congresso di ottobre voluto dal riconfermato segretario Matteo Salvini alla fine è arrivata la sfiducia a Massimiliano Romeo, tra i più esposti nella fronda antisalviniana, da parte di 20 senatori durante una riunione fiume iniziata intorno le 20 ieri sera a Roma. Dreosto durante il congresso di ottobre aveva attaccato duramente proprio Romeo e ieri a caldo ha detto «Chiuse le polemiche, adesso ci mettiamo al lavoro».

Considerato molto vicino a Salvini e di conseguenza distante dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga, Dreosto, nato a Spilimbergo ha iniziato la sua carriera nel consiglio comunale della sua città diventando anche assessore e poi perdendo la corsa a sindaco contro Enrico Sarcinelli anche lui di centrodestra. Nel 2019 con oltre 23mila preferenze viene eletto all’Europarlamento e nel 2020 prima commissario e poi segretario della Lega in Friuli Venezia Giulia subentrando proprio a Massimiliano Fedriga. Nel 2022 il passaggio a Roma come senatore con il ruolo di segretario della terza commissione affari esteri e difesa.

Si tratta del terzo capogruppo in parlamento del Friuli Venezia Giulia della Lega dopo Fedriga alla camera e Francesco Moro al senato, e il settimo a livello generale con Luca Ciriani di Fratelli d’Italia e Stefano Patuanelli nel movimento 5 stelle che hanno ricoperto il ruolo di capogruppo al senato ed Ettore Rosato e Debora Serracchiani del Pd alla Camera.