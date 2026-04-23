E’ morto Renzo Travanut

E’ morto oggi in serata a Udine Renzo Travanut, già presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e padre nobile della sinistra friulana.

Lo si apprende da ambienti vicini alla famiglia e al Partito democratico provinciale di Udine.

Nato il 1º aprile del 1946 ad Aquileia, Travanut ha iniziato giovanissimo l’attività sindacale e politica con il PCI, vivendo le fasi della ricostruzione post terremoto, guidando quindi a livello regionale la transizione dalla Prima alla Seconda Repubblica, anche nella carica di presidente della Regione nel 1994. E’ stato segretario regionale del Pd nel 2013, succedendo a Debora Serracchiani.

Da alcuni anni sofferente, ha fatto la sua ultima apparizione pubblica a Udine lo scorso febbraio in occasione dell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina.