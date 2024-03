Election day, oggi la giornata decisiva

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le certezze sono il via libera al terzo mandato per i sindaci dei comuni sotto i 15 mila abitanti e la soglia di elezione diretta al primo turno che passa dal 50 al 40% nei comuni in cui è previsto il ballottaggio. Il nodo da risolvere è l’election day in una giornata unica per Regione e tutte le amministrazioni o in due date evitando la frammentazione attuale. La maggioranza si è ritrovata a Pordenone per cercare di risolvere i nodi sulla nuova norma per le elezioni degli enti locali dopo che ieri la commissione autonomie locali del Consiglio regionale ha dato il via libera ai primi due punti su cui Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lista Fedriga avevano già l’intesa.

Critiche feroci da parte delle opposizioni che parlano di golpe mentre la maggioranza ribatte che si tratta di un adeguamento alle norme che già esistono in molte regioni italiane. Se oggi dal vertice di maggioranza dovesse arrivare il via libera all’election day in una o due giornate il passaggio verrà inserito con un emendamento visto che nelle prossime settimane sarà il consiglio a dover confermare che i sindaci sotto i 15mila abitanti potranno fare un terzo mandato e la conferma dell’abbassamento della soglia per l’elezione diretta. Tutti i provvedimenti dovrebbero essere già operativi a partire dalle prossime elezione amministrative dell’8 e 9 giugno.