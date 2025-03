Elezioni a Pordenone, due ministri alla presentazione di Alessandro Basso

Presentazione in grande spolvero del candidato del centrodestra a sindaco di Pordenone. A dare il proprio appoggio ad Alessandro Basso in Fiera a Pordenone c’erano infatti il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Alla prima uscita ufficiale di Basso, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, i big regionali del partito, dai parlamentari Walter Rizzetto ed Emanuele Loperfido, all’ex sindaco di Pordenone ed europarlamentare Alessandro Ciriani. Una compagine, quella che sostiene ciriani, che comprende tutto il centrodestra della città sul Noncello, oltre alle liste civiche, e che ha soddisfatto il ministro Ciriani.