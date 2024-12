Elezioni, a Pordenone il centrodestra punta su Alessadro Basso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nessun dubbio sulla candidatura a sindaco di Alessandro Basso. Oggi, a Trieste, i segretari regionali di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, Lega, Marco Dreosto, Forza Italia, Sandra Savino, e Noi Moderati, Giulia Manzan, hanno fatto quadrato attorno alla figura del consigliere regionale, espressione del partito di Giorgia Meloni.

Una conferma sulla conferma, che certifica i rumors delle scorse settimane quando Basso era stato indicato, insistentemente, come possibile erede a Pordenone di Alessandro Ciriani prima e di Alberto Parigi poi.

Il dado è tratto, dunque, anche se sarà necessaria un’ulteriore riunione, prevista il 6 gennaio, per definire gli assetti della giunta comunale qualora il centrodestra, alle prossime elezioni amministrative, dovesse riconfermarsi nella città del Noncello. In quell’occasione non si discuterà tanto sui nomi, anche perché in quel caso saranno le preferenze a dominare la scena, quanto a chi spetterà – inteso come partito – il ruolo di vicesindaco e di presidente del Consiglio comunale.

Se è vero che Fratelli d’Italia rivendica gli assessorati chiave, è anche vero che, in una logica di alleanze tra partiti e di piena condivisione della figura di Basso, i fratelli dovranno scendere a compromessi e, di fatto, accontentare gli alleati. E, in particolare, la Lega che vorrebbe uscire dal limbo.

Si profila, quindi, una sfida a tre per la poltrona più importante del Municipio di Pordenone. Sicura la ricandidatura a sindaco di Anna Ciriani, centrosinistra e Movimento 5 Stelle stanno provando a chiudere il cerchio attorno a Nicola Conficoni. Con Marco Salvador che, al momento, sta alla finestra. In attesa di decidere che cosa farà da grande.