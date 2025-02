Elezioni, ad aprile si voterà fino alle 22 di lunedì 14

Seggi aperti anche lunedì 14 aprile fino alle 22. Sarà questa una delle principali novità delle prossime elezioni amministrative. Domenica 13 apriranno le urne per l’elezione del sindaco e dei consigli comunali di Pordenone, Monfalcone, Nimis e San Pier d’Isonzo, si potrà votare fino alle 22, e non le 23, e poi il lunedì i seggi resteranno aperti fino alle 22 per consentire alle persone di fede ebraica di poter partecipare al voto essendo la loro Pasqua e quindi non possono svolgere attività lavorativa e intellettuali fino alle 20.43 del lunedì. Il prossimo lunedì il Consiglio regionale si riunirà per una seduta nel corso della quale oltre alla conferma degli orari di apertura dei seggi si deciderà anche quando iniziare lo scrutinio al momento previsto alla chiusura delle urne ma si sta valutando lo spostamento al martedì mattina. Solamente per Pordenone e Monfalcone, qualora nessun candidato dovesse superare il 40% delle preferenze, si procederà con il ballottaggio il 27 e 28 aprile.