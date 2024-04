Elezioni Comunali, fronte comune della minoranza a sostegno di Alex Cittadella

Le forze politiche che oggi costituiscono la minoranza consiliare hanno dato vita, dopo cinque anni di lavoro tra i banchi del Consiglio Comunale, ad una nuova, ed inedita, coalizione di Liste Civiche, rappresentata da Alessio Tondon, Ivan Cignola, Isabella Tondon, Alberto Dose, Serena Araboni, Filippo Marcolini e Mauro Tavaris.

La coalizione ha saputo convergere con responsabilità sui temi fondamentali di un programma amministrativo condiviso per far tornare Gonars ad essere un Comune che funzioni, che si prenda cura delle persone, che attragga giovani, famiglie e investimenti, che offra migliori servizi.

Il candidato Sindaco della coalizione è il prof. Alex Cittadella, 44 anni, sposato e padre di una bimba di tre anni, imprenditore, docente e scrittore, che fin dai 16 anni, mentre ancora studiava, ha iniziato a lavorare nel privato e, negli anni, è diventato socio e fondatore di diverse aziende nel settore del commercio, dell’immobiliare, dei servizi sociali e nell’ambito agricolo. Laureato col massimo dei voti in lettere, ha conseguito un dottorato di ricerca in storia e collaborato con varie Università scrivendo libri e saggi scientifici. è docente di ruolo presso l’Istituto Arturo Malignani di Udine e collaboratore di alcune case editrici per la stesura di volumi in ambito storico e letterario. Per le competenze acquisite, è stato inserito in varie associazioni, fondandone alcune come l’Associazione storica gonarese. è membro del consiglio direttivo dell’Ecomuseo delle Dolomiti Friulane e socio eletto dell’Accademia di scienze lettere e arti di Udine.

Nel programma c’è la volontà di creare spazi in cui i giovani possano aggregarsi ed esprimersi, di realizzare una nuova biblioteca e l’Auditorium, di riservare maggiori attenzioni per l’edilizia scolastica e di rivedere alcune recenti scelte viabilistiche. “La Coalizione – scrivono i rappresentanti di minoranza – è preparata a fare gioco di squadra con un gruppo di persone competenti per dare risposte concrete alle molte questioni irrisolte nel nostro Comune e per garantire un necessario cambio di passo. Riorganizzare e potenziare in breve tempo la struttura amministrativa, per migliorare i servizi essenziali resi ai cittadini, sarà una delle priorità. L’impegno di Alex Cittadella per Gonars nasce dall’amore per quello che è e sempre resterà il suo paese e dal desiderio di mettere a servizio della popolazione le competenze acquisite in sinergia con la nuova Coalizione che si è creata in un ottimo clima di confronto e dialogo”.