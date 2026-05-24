Elezioni, domani e lunedì si vota in 11 comuni del Fvg

I seggi apriranno domenica alle 7 e saranno operativi fino alle 23 per poi riaprire lunedì sempre dalle 7 e fino alle 15 quando inizieranno gli scrutini. Sono 11 i comuni che questo weekend rinnoveranno sindaco e consiglio comunale e tutti sotto la soglia dei 15 mila residenti, quindi senza necessità di ballottaggio. Nel dettaglio dovranno votare i residenti a Barcis, Andreis, Claut, Villesse, Ovaro, Travesio, Varmo, Premariacco, Montereale Valcellina, Caneva e Cividale del Friuli. In tre di questi comuni – Andreis, Barcis e Premariacco – c’è un solo candidato sindaco e quindi è necessario che vada a votare il 40% degli aventi diritto e che almeno il 50% dei voti espressi sia valido.

Per votare è necessario barrare il nome del sindaco, si può anche barrare solo la lista e in quel caso il voto verrà esteso anche al candidato sindaco, non se avviene il contrario, mentre non è previsto il voto disgiunto e quindi lista e sindaco devono essere collegati. Si possono invece indicare due componenti del consiglio purché siano di genere diverso.