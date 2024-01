Europee: Pd a caccia di chi possa unire

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Partito democratico dovrà capire se puntare su un presidente di Regione uscente, come Stefano Bonaccini, mentre Forza Italia deve ancora aprire il dibattito interno. Il 9 giugno gli italiani saranno chiamati a rinnovare il parlamento europeo una partita che al momento non sembra scaldare i cuori dei partiti che almeno fino al 6 gennaio, ma probabilmente anche dopo, non prenderanno in mano il fascicolo.

Caterina Conti, segretaria regionale del Partito democratico, conferma che anche in casa Dem se ne riparla dopo l’epifania «l’indicazione – specifica – è comunque di cercare persone che possano unire il partito anche all’esterno dello stesso. Come quote per il Friuli Venezia Giulia i candidati devono essere due».

La regione, va specificato, è nella stessa circoscrizione di Emilia Romagna, Alto Adige e Veneto e dunque in caso di una candidatura pesante, che potrebbe essere quella di Stefano Bonaccini, governatore emiliano romagnolo, riuscire a ottenere un seggio per un corregionale potrebbe essere una sfida in salita. Sul fronte centrodestra la coordinatrice regionale di Forza Italia, Sandra Savino, conferma che anche per gli azzurri è ancora prematuro così come specificato ieri per la Lega e per il Movimento 5 stelle.