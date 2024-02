Europee: candidati decisi, tranne nel Pd

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I tempi iniziano ad essere maturi anche se il quadro sarà chiuso tra qualche settimana ma i primi nomi sono ormai confermati. Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, sarà il candidato di punta in Friuli Venezia Giulia di Fratelli d’Italia che punta a fare il pieno alle Europee cercando di superare il più possibile la Lega in un braccio di ferro tutto interno alla maggioranza.

Sul fronte del carroccio invece oltre alla confermata e uscente Elena Lizzi è ormai pressoché scontata la discesa in campo del sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint la quale da diverse settimane, se non mesi, ha iniziato ad essere molto presente nei media nazionali. Al suo fianco Matteo Salvini, che vorrebbe anche candidare i presidenti di Regione i quali però non hanno questa velleità, ci potrebbe essere il generale Roberto Vannacci. Un altro nome che potrebbe ricevere l’investitura è quello di Andrea Delle Vedove. Per quanto concerne il Partito democratico tutto è ancora da scrivere in attesa di capire la volontà dalla segretaria Elly Schlein di candidarsi anche se molto dipenderà da cosa faranno Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Appare quasi scontata la candidatura di Stefano Bonaccini che potrebbe portare in Friuli Venezia Giulia alla candidatura di alcuni Consiglieri regionali. Nel Movimento 5 stelle invece c’è il ritorno dell’ex consigliere regionale Mauro Capozzella mentre in Italia Viva potrebbe arrivare il nome di Maria Sandra Telesca e in Azione di Daniela Rossetti.