Elezioni, il ’26 ultima spiaggia per il terzo mandato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’unica chance è la legge elettorale nazionale. Lega, lista Fedriga e lo stesso presidente confidano ancora in un terzo mandato ma perché questo possa arrivare serve una legge elettorale nazionale e l’unica possibilità è che arrivi nel contesto di una riforma che, per tempi tecnici, deve essere strutturata e prevederlo entro il primo semestre del 2026.

La partita a scacchi per le regionali del 2028, sempre che si arrivi a scadenza, è ancora in una fase di stallo quindi: le certezze sono che ad oggi il centrodestra deve cercare una alternativa a Fedriga ma per aprire la partita serve la pietra tombale sul terzo mandato altrimenti non ci sarebbero dubbi sulla continuazione dell’attuale leadership.

A sentire i segretari di Lega e Fratelli d’Italia comunque tutto è in alto mare. Marco Dreosto segretario regionale del carroccio conferma che è prematuro «sarà comunque un intreccio con le province, le politiche e le altre regionali». Su questo è concorde il segretario regionale di fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, mentre dalla Lista Fedriga sottolineano che i voti si pesano e che al tavolo la lista non avrà un ruolo secondario viste le preferenze prese dal presidente e dalla lista. Sandra Savino, preferisce addirittura non entrare nella discussione, del resto in primavera ci potrebbe essere il primo congresso di Forza Italia con la necessità di ottenere la fiducia del partito dopo 11 anni di reggenza.