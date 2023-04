Elezioni, le regionali cambiano sindaci

In molti avevano rinunciato per potersi candidare ma tre sindaci dovranno invece scegliere tra lo scranno da primo cittadino o da consigliere regionale. La norma imponeva ai sindaci dei comuni con più di 3 mila abitanti di rassegnare le dimissioni prima della candidatura, gli altri invece potevano attendere il voto ma ora Manuela Celotti, primo cittadino di Treppo Grande e i colleghi Enrico Bullian di Turriaco e Massimo Mentil di Paluzza dovranno decidere in quanto non è possibile restare sindaci, ma anche nella giunta e mantenere il ruolo di consigliere regionale.

Cambierà il quadro anche in molti altri comuni della regione, basti pensare a Pordenone dove Cristina Amirante dovrà lasciare l’esecutivo, a Palmanova con Francesco Martines che lascerà il ruolo di vicesindaco pur restando consigliere comunale o di Trieste dove lasceranno gli assessori Michele Lobianco e Carlo Grilli per quella che si preannuncia una vera e propria rivoluzione visto che già gli assessori Sandra Savino, sottosegretaria alle finanze, e Nicole Matteoni, onorevole, erano indicate dal Sindaco Roberto Dipiazza come da sostituire vista la complessità degli incarichi. A Cividale invece si attende la conferma dell’elezione in consiglio regionale di Roberto Novelli che si sta giocando lo scranno preferenza su preferenza con Piero Mauro Zanin sotto di 19 voti, ma quelli contestati sono molti e quindi ancora si attende l’ufficialità. GUARDA IL VIDEO