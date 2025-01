Elezioni, non ci saranno i 5 stelle e Pordenone Cambia mette Basso nel simbolo

Da un simbolo che non ci sarà a uno che cambia. In vista delle elezioni della prossima primavera per scegliere il nuovo sindaco di Pordenone sono in arrivo i primi colpi di scena perché il Movimento 5 stelle non ci sarà. La decisione è stata deliberata all’unanimità durante l’assemblea del gruppo provinciale che si è riunito ieri sera e nel corso della quale Mara Turani, attuale consigliera comunale, ha comunicato di aver esaurito il suo mandato. «Fino ad aprile c’è un po’ di tempo – spiega la coordinatrice regionale Elena Danielis – ma al momento è quasi certo che non ci saremo. Turani avrebbe la possibilità di presentarsi di nuovo, è una sua scelta quella di non correre e noi la consideriamo una risorsa importante per il Movimento». I 5 stelle non sosteranno comunque Nicola Conficoni del Partito democratico vista la presenza in lista di Italia Vita e propio i simpatizzanti potranno candidarsi in altre liste purché non siano ritenute incompatibili con il Movimento. Nel centrodestra invece la lista Pordenone Cambia di Alessandro Ciriani ha presentato il nuovo logo a sostegno di Alessandro Basso di Fratelli d’Italia. «Siamo pronti a rimboccarci le maniche – ha spiegato il coordinatore Massimo Drigo – e a lavorare con determinazione per portare avanti una visione di Pordenone che guarda avanti senza perdere di vista i valori che ci uniscono». Ciriani ha aggiunto che «in 8 anni abbiamo cambiato in meglio la città e vogliamo proseguire questo percorso». Basso ha ringraziato la lista «vogliamo essere vicini alla gente e sono grato del vostro supporto».