Elezioni, quattro comuni al voto in Fvg oggi e domani

67mila cittadini del Friuli Venezia Giulia sono chiamati oggi e domani alle urne per l’elezione di sindaco e consiglieri comunali in 4 municipi: sono stati regolarmente costituiti i seggi a Pordenone, Monfalcone, Nimis e San Pier d’Isonzo, dove si vota oggi e domani per le elezioni amministrative.

Sarà possibile votare oggi dalle 7.00 alle 22.00 e nella giornata di domani, lunedì 14 aprile, sempre dalle 7.00 alle 22.00. Negli stessi orari sono aperti anche gli Uffici comunali competenti per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale.

Le operazioni di spoglio si svolgeranno martedì 15 aprile, a partire dalle 8 del mattino. Questo appuntamento elettorale sarà il primo all’insegna del disegno di legge approvato dal Consiglio regionale nel marzo 2024: la novità principale riguarda la soglia da raggiungere per evitare che si vada al ballottaggio nei Comuni con più di 15 mila abitanti (in questo caso Pordenone e Monfalcone): per chiudere la partita al primo turno basterà il 40 per cento più uno dei voti, e non il 50 per cento più uno com’era fino ad ora. L’eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 27 e lunedì 28 aprile.

A contendersi la poltrona di sindaco nei 4 comuni sono 11 candidati, sostenuti complessivamente da 29 liste. In lizza ci sono 700 aspiranti consiglieri comunali. A Pordenone i 4 candidati sindaco dono Alessandro Basso, Nicola Conficoni, Anna Ciriani e Marco Salvador. A Monfalcone è corsa a tre tra Luca Fasan, Diego Moretti e Bou Konate. A San Pier d’Isonzo la sfida è tra Denise Zucco e Alex D’Aronco, mentre a Nimis, attualmente commissariata, puntato a diventare sindaco Sergio Bonfini e Fabrizio Mattiuzza.

Queste elezioni amministrative potrebbero avere effetti sulla composizione del Consiglio regionale: qualora dovessero essere eletti sindaci, Alessandro Basso e Nicola Conficoni a Pordenone, e Diego Moretti a Monfalcone, lascerebbero il loro posto in aula ai primi di non eletti dei rispettivi partiti.