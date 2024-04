Elezioni: Roberti, Comuni al voto 8 e 9 giugno in concomitanza Europee

“Le elezioni per la nomina dei sindaci e dei consigli comunali nei 114 Comuni chiamati al voto in Friuli Venezia Giulia si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, in contemporaneo con le elezioni per il Parlamento europeo”.

Lo ha confermato l’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti dopo l’approvazione del relativo provvedimento da parte della Giunta regionale.

Roberti ha quindi rimarcato che “tutte le amministrazioni comunali interessate dal voto hanno una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e pertanto la chiamata alle urne avverrà senza turno di ballottaggio. Per quanto gli orari i seggi saranno aperti sabato dalle 15.00 alle 23.00 e domenica dalle 7.00 alle 23.00, mentre lo scrutinio delle schede per le amministrative si terrà lunedì 10 giugno, a partire dalle 14. Accorpando i due eventi elettorali vengono ridotti al massimo i disagi per gli istituti scolastici, che ospiteranno i seggi, e si ottiene un considerevole risparmio economico”.