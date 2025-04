Elezioni, venerdì vertice di maggioranza post voto

«Non saranno queste elezioni amministrative a spostare gli equilibri». Dopo il voto a Pordenone con la vittoria di Alessandro Basso e Monfalcone con Luca Fasan, nel centrodestra il clima resta ancora tranquillo alla luce anche del tempo che manca prima del rinnovo della Regione e dei numeri che sostanzialmente confermano il capoluogo della destra Tagliamento a Fratelli d’Italia e la città dei cantieri alla Lega. Venerdì, se non ci saranno sorprese, è in programma un vertice di maggioranza per fare il punto nave anche se, secondo quanto trapela, nessuno ha voglia di fare ribaltoni o polemiche.

Il presidente Massimiliano Fedriga ha ribadito anche al Corriere della sera la volontà di correre per un terzo mandato ma serve una legge che lo stesso governatore ha ribadito essere competenza del Consiglio. In Fratelli d’Italia, i ben informati, confermano che non ci sono novità del resto molto dipenderà da quello che accadrà in Veneto e in Lombardia oggi a guida Carroccio e sulle quali i meloniani vorrebbero mettere mano, nessuno però si aspetta forzature.

Qualche straccio invece vola in Forza Italia dove l’ex consigliere regionale Franco Mattiussi va all’attacco parlando di numeri imbarazzanti del partito e chiedendo evidentemente ai vertici nazionali di iniziare a dare colpe e responsabilità sul territorio. Nessuna replica da parte della coordinatrice regionale Sandra Savino